Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, проходит повторный курс химиотерапии в московской городской клинической больнице №62. У неё диагностирован рак желудка четвёртой стадии. О продолжении лечения она рассказала в соцсетях.

«Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии... Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», — сообщила Чекалина.

По словам блогера, нынешний этап химиотерапии должен стать промежуточным перед возможной поездкой в Китай. Там она рассчитывает получить экспериментальное лечение онкологического заболевания.

Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек получила официальное приглашение на лечение в Китай. По словам адвоката Константина Третьякова, документы перевели на русский язык и заверили у нотариуса, после чего направили ходатайство о выезде за границу. На фоне тяжёлого состояния блогера рассмотрение апелляционных жалоб на приговор перенесли на 5 ноября.