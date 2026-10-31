Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 31 октября, 02:27

Лерчек получила приглашение на лечение в Китай и просит суд разрешить выезд

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила приглашение на лечение от китайской клиники. У неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита обратилась в суд с просьбой разрешить ей выехать за границу для лечения.

«Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд заграницу»,приводит слова защитника РИА «Новости».

Ранее Московский городской суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Чекалиной с 17 на 5 ноября. Заседание назначили на более раннюю дату из-за состояния здоровья блогерши.

Лерчек вся в слезах рассказала о прогрессирующем раке и новых метастазах
Лерчек вся в слезах рассказала о прогрессирующем раке и новых метастазах

Как писал Life.ru, бывший муж Валерии Артём Чекалин в последнем слове в суде рассказал о тяжёлом состоянии экс-супруги. По его словам, последние полтора месяца мать его троих детей почти не встаёт с постели. Он попросил суд назначить ему условный срок, поскольку опасается, что вскоре останется единственным человеком, который сможет заботиться о детях.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar