Лерчек получила приглашение на лечение в Китай и просит суд разрешить выезд

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила приглашение на лечение от китайской клиники. У неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита обратилась в суд с просьбой разрешить ей выехать за границу для лечения.

«Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд заграницу», — приводит слова защитника РИА «Новости».

Ранее Московский городской суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Чекалиной с 17 на 5 ноября. Заседание назначили на более раннюю дату из-за состояния здоровья блогерши.