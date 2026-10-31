Лерчек получила приглашение на лечение в Китай и просит суд разрешить выезд
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила приглашение на лечение от китайской клиники. У неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита обратилась в суд с просьбой разрешить ей выехать за границу для лечения.
«Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд заграницу», — приводит слова защитника РИА «Новости».
Ранее Московский городской суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Чекалиной с 17 на 5 ноября. Заседание назначили на более раннюю дату из-за состояния здоровья блогерши.
Как писал Life.ru, бывший муж Валерии Артём Чекалин в последнем слове в суде рассказал о тяжёлом состоянии экс-супруги. По его словам, последние полтора месяца мать его троих детей почти не встаёт с постели. Он попросил суд назначить ему условный срок, поскольку опасается, что вскоре останется единственным человеком, который сможет заботиться о детях.