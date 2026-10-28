Суд перенёс заседание по делу Лерчек из-за прогрессирования рака

Московский городской суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, с 17 на 5 ноября. Причиной переноса даты на более раннюю стало состояние её здоровья.

Суду предстоит рассмотреть жалобы защиты блогера и апелляционное представление прокуратуры. Адвокаты Чекалиной добиваются отмены обвинительного приговора и её оправдания. Гособвинение, напротив, настаивает на ужесточении назначенного наказания.

«Все понимают тяжёлое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд её до вступления приговора в силу проблематичен. Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд», — сказал РИА «‎Новости» адвокат блогерши Константин Третьяков.