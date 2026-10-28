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Опубликовано 28 октября, 10:46

Суд перенёс заседание по делу Лерчек из-за прогрессирования рака

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Московский городской суд перенёс рассмотрение апелляционных жалоб на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, с 17 на 5 ноября. Причиной переноса даты на более раннюю стало состояние её здоровья.

Суду предстоит рассмотреть жалобы защиты блогера и апелляционное представление прокуратуры. Адвокаты Чекалиной добиваются отмены обвинительного приговора и её оправдания. Гособвинение, напротив, настаивает на ужесточении назначенного наказания.

«Все понимают тяжёлое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд её до вступления приговора в силу проблематичен. Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд», — сказал РИА «‎Новости» адвокат блогерши Константин Третьяков.

Состояние здоровья Лерчек в последнее время сильно ухудшилось. По словам самой Чекалиной, обследование выявило прогрессирование онкологического заболевания и появление новых метастазов. На фоне ухудшения самочувствия блогерша рассматривает возможность лечения в Китае. Её адвокаты готовят необходимые документы для получения разрешения суда на выезд за границу.

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Наталья Афонина
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