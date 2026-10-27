Следователь по делу Лерчек не признал вину в халатности из-за пропажи украшений

Следователь по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) отказался признавать вину в халатности после исчезновения её украшений стоимостью 14,4 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвиняемый утверждает, что оценочная экспертиза пропавших ценностей даже не проводилась.

По словам собеседника агентства, следователь настаивает на своей непричастности к причинению особо крупного ущерба. Он считает, что установить точную стоимость исчезнувших часов и браслета теперь невозможно, поскольку экспертная оценка изделий до их пропажи не была выполнена.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение особо крупного ущерба). Ранее изъятые у Лерчек ценности пропали из служебного сейфа следователя.