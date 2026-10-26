Из-за пропажи украшений Лерчек на 15 млн рублей вновь возбудили дело

Следователи повторно возбудили уголовное дело из-за исчезновения дорогих часов и браслета, изъятых у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Стоимость пропавших изделий оценивается почти в 15 млн рублей. По данным ТАСС, сотруднику правоохранительных органов, который занимался расследованием дела блогера, предъявили обвинение в халатности.

Речь идёт о части 1.1 статьи 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за халатность, повлёкшую причинение особо крупного ущерба. Обвиняемым стал тот же следователь, которому ранее вменяли превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Новое разбирательство также связано с утратой ценностей, находившихся в распоряжении правоохранителей.

Украшения изъяли во время предварительного расследования уголовного дела в отношении Чекалиной. Однако впоследствии выяснилось, что дорогостоящие вещи не удалось вернуть владелице. Среди пропавшего имущества, по ранее опубликованным данным, числятся часы Rolex и браслет Bulgari.

Ранее прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против следователя Никиты Тулупова, которому вменяли превышение должностных полномочий из-за пропажи имущества Лерчек. Как сообщал Life.ru 9 октября, после вмешательства надзорного ведомства следствие отказалось от ходатайства о домашнем аресте сотрудника МВД. Следователи, занимавшиеся делом Чекалиной, прошли проверку на полиграфе, которая не выявила их причастности к исчезновению ценностей.