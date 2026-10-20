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Опубликовано 20 октября, 01:34

Дело Лерчек о выводе 250 млн рублей в ОАЭ пересмотрит Мосгорсуд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мосгорсуд пересмотрит дело Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о переводе более 250 млн рублей на счета нерезидентов в ОАЭ по подложным документам. Прокуратура требует ужесточить наказание блогеру, тогда как её защита добивается оправдания, сообщает РИА «Новости».

Материалы поступили в суд 19 октября 2026 года. В апелляционном представлении обвинение настаивает на шести годах лишения свободы и запрете администрировать сайты на пять лет. Защита просит отменить обвинительный приговор.

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Ранее Лерчек отказалась проходить проверку на полиграфе в рамках расследования исчезновения своих ювелирных украшений. Украшения изъяли во время обыска по делу Чекалиной и её бывшего мужа. Однако к завершению предварительного расследования они исчезли из материалов дела. Блогер отказалась от проверки на детекторе лжи.

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