«Называл Украину историческим казусом»: Охлобыстин попал в чёрный список ГУР
Охлобыстина включили в базу ГУР за поддержку Путина и Донбасса
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Российский актёр Иван Охлобыстин оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Одним из оснований стали его высказывания, в которых он называл Украину «историческим казусом». Соответствующие сведения опубликованы на портале War & Sanctions, где украинская разведка собирает информацию о публичных деятелях, поддерживающих Россию.
Авторы досье утверждают, что артист систематически поддерживает российские власти и специальную военную операцию. В частности, ему припомнили заявления о принадлежности Одессы и Николаева России, а также высказывания о роли США и Евросоюза в эскалации украинского конфликта.
Отдельно ГУР обратило внимание на политическую деятельность Охлобыстина. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в декабре 2023-го участвовал в собрании группы по выдвижению действующего главы государства на новый срок.
В украинской базе также упоминается помощь актёра российским военнослужащим. По информации составителей перечня, артист регулярно лично доставляет гуманитарные грузы бойцам, а также поддерживал Донбасс и участвовал в патриотических мероприятиях.
Кроме того, авторы портала охарактеризовали публичные заявления Охлобыстина как «агрессивную антиукраинскую риторику». В качестве дополнительных оснований перечислены его участие в Изборском клубе и награды, полученные за общественную деятельность и поддержку участников СВО.
Всего с начала 2022 года в соответствующем разделе сайта собраны сведения более чем о 450 артистах, спортсменах и общественных деятелях, которых украинская разведка связывает с поддержкой российской политики.
Ранее Life.ru сообщал, что в базу ГУР внесли певцов Диму Билана и Сергея Лазарева. Билану украинская сторона припомнила поддержку СВО, патриотические публикации и участие в записи песни «Путеводная звезда». Лазарев оказался в перечне из-за выступлений на «Евровидении» от России, поездок в Крым и участия в исполнении композиции Shaman «Встанем».