Российские исполнители Дима Билан и Сергей Лазарев оказались в поле внимания украинской военной разведки. Их данные появились в базе портала War & Sanctions, который ведёт Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В качестве претензий к артистам указаны их публичные высказывания, музыкальные проекты и выступления, связанные с Россией.

В карточке Билана украинская сторона упоминает поддержку специальной военной операции. Отдельным поводом для включения певца в перечень стало его участие в исполнении композиции «Путеводная звезда» вместе с другими российскими артистами. Также авторы базы обратили внимание на публикацию исполнителя в социальных сетях, в которой он выразил патриотические взгляды.

В отношении Сергея Лазарева разведка указала, что музыкант дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение». Кроме того, в его карточке упоминается участие в коллективной записи песни Shaman «Встанем», посвящённой памяти погибших защитников Отечества.

Отдельной претензией стало посещение Лазаревым Крыма, куда певец приезжал для участия в концертных мероприятиях. Все эти сведения украинская сторона разместила в персональной карточке артиста.