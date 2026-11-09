Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова оказалась в базе War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. В качестве оснований для включения певицы в список украинская сторона указала её участие в патриотических мероприятиях и выступлениях в поддержку российских военнослужащих и их семей. Информация размещена в карточке артистки на портале ГУР.

Украинская разведка отмечает, что Куртукова входит в число наиболее востребованных исполнителей на концертах патриотической и народной направленности. Кроме того, авторы карточки обвиняют её в поддержке политики российских властей.

Отдельное внимание ГУР уделило участию певицы в проекте «Музыка победы» в 2025 году. Согласно размещённым сведениям, собранные в рамках инициативы средства направлялись на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

В карточке также упоминаются выступления Куртуковой на новогодних концертах «Голубой огонёк» в 2024 и 2025 годах. Украинская сторона указывает, что среди приглашённых гостей программы находились российские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях. Кроме того, представители ГУР обратили внимание на участие артистки в видеоролике «Единой России» перед выборами в Госдуму в 2026 году. Также в числе претензий указана её работа наблюдателем на избирательном участке в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее Life.ru писал, что в базу War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины попал народный артист России Олег Газманов. Одним из оснований для включения артиста в перечень стала его поддержка специальной военной операции.