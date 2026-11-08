Народного артиста России Олега Газманова внесли в базу War&Sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Сведения о певце появились в карточке на портале украинской разведки, на которую обратило внимание РИА «Новости».

Одним из оснований для включения артиста в перечень стала его поддержка специальной военной операции. Украинская сторона утверждает, что Газманов проводит патриотические гастроли, посещает новые регионы России и собирает средства для российских военнослужащих.

Отдельное внимание составители досье уделили благотворительной акции, в рамках которой певец передал бойцам гитары со своими автографами. В карточке также упоминается его поездка в расположение артиллерийской бригады в мае 2023 года. Тогда артист подарил военнослужащим билеты на концерт.

Среди других претензий украинской разведки — деятельность музыкального проекта «Родники», художественным руководителем которого является Газманов. По версии авторов портала, проект организует концерты для российских военных и сборы гуманитарной помощи.

Кроме того, ГУР припомнило певцу участие в записи песни «Встанем» и выступления на патриотических концертах в «Лужниках» в 2021–2022 годах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Газманов высказался о введённых против него западных санкциях. Певец дал понять, что ограничения не мешают ему выступать в России, и поделился планами масштабного гастрольного тура. За последние дни в аналогичной базе украинской разведки оказались и другие представители российского шоу-бизнеса. В частности, Life.ru сообщал о включении в перечень Вики Цыгановой и Николая Баскова. Накануне стало известно, что в базу ГУР попал продюсер Иосиф Пригожин, которому украинская сторона припомнила поддержку позиции Москвы по Крыму.