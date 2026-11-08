Советскую и российскую актрису Наталью Варлей внесли в базу War and Sanctions, которую ведёт Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Причиной стали её публичная поддержка специальной военной операции, помощь российским военнослужащим и поездки в исторические регионы России. Соответствующая карточка артистки опубликована на портале ведомства.

В украинской разведке Варлей причислили к сторонникам российской политики. Авторы ресурса обратили внимание на её высказывания о событиях в Донбассе и Крыму, а также неоднократные поездки на территории, которые Киев считает своими.

Отдельным основанием для включения актрисы в базу стало её участие в проекте «Народный фронт. Всё для Победы!», в рамках которого собирают средства для участников СВО. Украинская сторона также указала, что Варлей призывает поддерживать российских военных.

Кроме того, в досье упоминается политическая деятельность артистки. В частности, Варлей поддерживала Владимира Путина на президентских выборах и входила в инициативную группу по его выдвижению в 2024 году. Авторы портала также напомнили, что в 2018 году она была доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Наталья Варлей — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, получившая всенародную известность благодаря роли Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967). Родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца. До начала кинокарьеры выступала в цирке как эквилибристка. Среди других известных работ актрисы — роль Панночки в фильме ужасов «Вий» (1967), а также участие в картинах «12 стульев» и «Гостья из будущего». Помимо актёрской деятельности, Варлей занималась озвучиванием фильмов, писала стихи и исполняла песни.

Ранее Life.ru сообщал о включении певицы Вики Цыгановой в базу украинской военной разведки. Среди причин указывались её выступления на патриотических концертах, песни в поддержку российских военнослужащих и участие в президентской кампании 2018 года. До этого в аналогичном списке оказался рэпер Тимати, которому Киев припомнил сотрудничество с сетью магазинов «Армия России» и выпуск совместной коллекции одежды в стиле милитари.