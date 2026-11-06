Российские артисты Стас Михайлов, Лариса Долина и Диана Гурцкая попали в базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Их имена появились на портале War&Sanctions, где украинская разведка собирает информацию о публичных лицах, которых связывает с поддержкой российской политики.

В ГУР объяснили включение Михайлова в список его позицией по действиям России на Украине. Также авторы портала указали, что певец неоднократно становился доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Ларису Долину внесли в базу в том числе за публичную поддержку специальной военной операции и российских военнослужащих. В списке также оказалась певица Диана Гурцкая и другие российские исполнители.

С начала 2022 года в соответствующий раздел War&Sanctions внесли сведения более чем о 450 артистах, спортсменах и общественных деятелях. Украинская разведка связывает их деятельность с поддержкой российской пропаганды.

Ранее Life.ru сообщал, что в эту же базу попали актёр Никита Джигурда и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Поводом стали их публичная поддержка специальной военной операции и поездки в Донбасс. Авторы портала также упомянули выступления Джигурды перед российскими военнослужащими, передачу гуманитарной помощи и участие в патриотических мероприятиях.