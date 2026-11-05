Включение в базу украинской военной разведки актёр Никита Джигурда воспринял как награду и признание деятельности. По его словам, знакомые поздравляют его с появлением в перечне War & Sanctions. Сам он ответил составителям стихами.

«А для меня неприемлемо Третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлема блажь нацистских идей, что культивирует практику уничтоженья людей», — заявил артист в беседе с RTVI.

Джигурда также рассказал, что прежде ему предлагали стать депутатом Верховной рады, обещая помощь с актёрской карьерой вплоть до Голливуда. В ответ он спросил, получит ли русский язык государственный статус. Услышав, что решение зависит не от собеседников, артист обвинил их в предательстве идеи свободной Украины.

В качестве примера многоязычия артист привёл Бельгию и Швейцарию. По мнению звезды, европейский выбор должен предполагать признание прав русскоязычных жителей. Он также осудил снос памятников советским солдатам в Европе и подчеркнул, что считает себя советским человеком.