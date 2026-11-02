Телеведущий Леонид Якубович с иронией воспринял известие о включении своих данных в базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В беседе с РИА «Новости» он саркастически назвал произошедшее большой радостью, дав понять, что совершенно не придаёт этому значения.

Ведущий «Поля чудес» признался, что даже не задумывается о попадании в соответствующий перечень. Его реакция последовала на просьбу журналистов прокомментировать появление личной информации на антироссийском портале War&Sanctions.

«Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счёт даже ничего не думаю», — сказал Якубович.

Напомним, стало известно, что Леонид Якубович попал в перечень российских публичных деятелей, которых украинская разведка обвиняет в распространении пропаганды Кремля. Его карточка появилась на портале War&Sanctions, который ведёт ГУР Минобороны Украины. Среди причин включения телеведущего в базу украинская разведка называет его политическую деятельность, публичные высказывания и участие в мероприятиях.