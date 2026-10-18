Четверых участников команды КВН «Союз» внесли в базу «Миротворца»*

На Украине в базу сайта «Миротворец»* внесли четырёх участников российской команды КВН «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

В списке оказались Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Все четверо выступали в составе команды «Союз», которая стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2014 году.

Поводом для включения артистов в базу стало исполнение песни о Крыме «Просто вернули полуостров» в 2014 году. Создатели сайта обвиняют юмористов в публичной поддержке России и якобы посягательстве на суверенитет Украины.

Команда «Союз» известна своими музыкальными номерами и пародиями. В 2014 году коллектив завоевал главный титул Высшей лиги КВН.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё троих депутатов польского Сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. В перечне оказались представители партии «Право и справедливость» Дариуш Стефанюк, Патрик Томаш Вихер и Артур Шалабавка. Поводом стала их инициатива организовать во Львове шествие в честь Дня независимости Польши 11 ноября.