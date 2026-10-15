Режиссёр Дебижев и актриса Бравицкая внесены в базу «Миротворца»*
Обложка © Wikipedia / Иван Абатуров / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa_bravitskaya
Сайт «Миротворец»* включил в свою базу российского режиссёра Сергея Дебижева и актрису Ларису Бравицкую. Об этом свидетельствуют данные базы.
В числе предъявленных им претензий — публичная поддержка России, нарушение государственной границы Украины и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.
Ранее в базу «Миротворца»* были внесены три депутата польского Сейма. Поводом стала их инициатива провести во Львове шествие в честь Дня независимости Польши. В список внесли представителей партии «Право и справедливость» Дариуша Стефанюка, Патрика Томаша Вихера и Артура Шалабавку. Авторы сайта обвинили парламентариев в участии в информационных мероприятиях против Украины, которые, по их мнению, отвечают интересам России.
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* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.