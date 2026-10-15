Режиссёр Дебижев и актриса Бравицкая внесены в базу «Миротворца»*

Сайт «Миротворец»* включил в свою базу российского режиссёра Сергея Дебижева и актрису Ларису Бравицкую. Об этом свидетельствуют данные базы.

В числе предъявленных им претензий — публичная поддержка России, нарушение государственной границы Украины и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.

Ранее в базу «Миротворца»* были внесены три депутата польского Сейма. Поводом стала их инициатива провести во Львове шествие в честь Дня независимости Польши. В список внесли представителей партии «Право и справедливость» Дариуша Стефанюка, Патрика Томаша Вихера и Артура Шалабавку. Авторы сайта обвинили парламентариев в участии в информационных мероприятиях против Украины, которые, по их мнению, отвечают интересам России.

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