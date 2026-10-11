Певца Xolidayboy внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский певец и блогер Иван Минаев, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные самого ресурса.

Авторы сайта обвиняют артиста в публичной поддержке России и действиях, которые они расценивают как посягательство «на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Российская Генпрокуратура ранее заявляла, что деятельность ресурса нарушает права человека. Сайт также подвергался критике из-за публикации персональных данных, которая может создавать угрозу безопасности людей.

Ранее жительница Латвии попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец»* после того, как перевела в Россию 43 евро (4,1 тыс. рублей). Позднее женщину также приговорили к шести годам лишения свободы.

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