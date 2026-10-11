Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 17:41

Певца Xolidayboy внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Иван Минаев. Обложка © wikipedia.org / Дементий Моделист

Иван Минаев. Обложка © wikipedia.org / Дементий Моделист

Российский певец и блогер Иван Минаев, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные самого ресурса.

Авторы сайта обвиняют артиста в публичной поддержке России и действиях, которые они расценивают как посягательство «на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Российская Генпрокуратура ранее заявляла, что деятельность ресурса нарушает права человека. Сайт также подвергался критике из-за публикации персональных данных, которая может создавать угрозу безопасности людей.

Гончаренко* внесли в базу «Миротворца»** после призывов к переговорам
Гончаренко* внесли в базу «Миротворца»** после призывов к переговорам

Ранее жительница Латвии попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец»* после того, как перевела в Россию 43 евро (4,1 тыс. рублей). Позднее женщину также приговорили к шести годам лишения свободы.

Больше новостей о решениях украинских властей и внутренней политике страны — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Ресурс признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar