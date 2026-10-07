Осуждённую в Латвии женщину внесли в «Миротворец»* после перевода 43 евро в РФ

Жительница Латвии попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец»* после того, как перевела в Россию 43 евро (4,1 тыс. рублей). Позднее женщину также приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата сейма Андрея Пагора.

По его словам, швея из Латгалии попросила знакомую из Белоруссии отправить мужчине в России небольшую сумму, поскольку прямые переводы между странами были недоступны.

О переводе узнали после проверки телефона женщины на пограничном контроле. Как утверждает Пагор, внимание силовиков привлекла фотография получателя в соцсетях — им показалось, что мужчина на аватарке был одет в военную форму.

После этого женщину задержали и судили. По словам депутата, ей назначили шесть лет лишения свободы за спонсирование российской армии.

Вскоре данные латвийки появились и на сайте «Миротворец»*, куда её внесли как человека, якобы причастного к поддержке российской стороны.

«Миротворец»* — украинский сайт, запущенный в 2014 году и публикующий персональные данные людей, которых его авторы считают причастными к действиям против Украины или к поддержке России. В базе размещаются сведения о политиках, журналистах, артистах, военных и других лицах, включая граждан разных стран, в том числе детей. Ресурс неоднократно становился предметом международной критики из-за публикации персональных данных и возможных рисков для безопасности людей.

Ранее в базу «Миротворца»* внесли госсекретаря Венгрии Балажа Хидвеги. Европейский политик обвиняется в манипуляции общественно значимой информацией и отрицании права Украины на «защиту».

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