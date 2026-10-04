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Опубликовано 4 октября, 12:49

Госсекретаря Венгрии Балажа Хидвеги внесли в базу украинского «Миротворца»*

Балаж Хидвеги. Обложка © ТАСС / Zuma Exclusive / Christoph Hardt

Балаж Хидвеги. Обложка © ТАСС / Zuma Exclusive / Christoph Hardt

Данные парламентского госсекретаря правительства Венгрии Балажа Хидвеги внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Это следует из данных ресурса.

Европейский политик обвиняется в манипуляции общественно значимой информацией и отрицании права Украины на «защиту». Причиной, по которой его анкета появилась в базе, стало заявление Хидвеги о том, что Киев не сможет одержать победу в конфликте.

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Напомним, европейские политики в базе «Миротворца*» — не новость. Недавно в базу сайта попал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», пропаганде против Киева и поддержке Москвы.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Матвей Константинов
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