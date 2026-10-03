Бывшего премьер-министра Словакии Яна Чарногурского внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвиняют политика в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», антиукраинской пропаганде и публичной поддержке России.

Одним из поводов для включения Чарногурского в базу стала его поездка в Мариуполь в 2025 году. Сам политик позднее подробно рассказывал о визите на Донбасс.

Чарногурский и ранее публично выступал за развитие отношений с Москвой. В частности, в 2023 году он заявлял, что Россия, по его мнению, способна противостоять коллективному Западу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в базу «Миротворца»* внесли российского гимнаста Илью Заика, уроженца Донецка и автора нового элемента на кольцах, получившего его фамилию. Запись о спортсмене появилась на ресурсе ещё в 2025 году: её создатели связали включение Заики в базу с неоднократным пересечением границы через пункт «Матвеев Курган» в 2016–2022 годах. В карточке также были опубликованы его персональные данные, включая дату рождения и адрес. Незадолго до этого гимнаст выиграл этап World Challenge Cup в Париже, набрав 14,566 балла.

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