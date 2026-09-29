Подаривший имя новому элементу гимнаст Заика оказался в базе «Миротворца»*

Российский гимнаст Илья Заика, одержавший победу на этапе World Challenge Cup в Париже и представивший новый именной элемент на кольцах, оказался в базе данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом стало известно 29 сентября.

Запись о спортсмене появилась на сайте в 2025 году. В карточке указаны его полное имя, дата рождения и адрес в Донецке.

Авторы базы обвиняют Заику в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. В качестве основания они указывают неоднократное пересечение спортсменом украинской границы через пункт пропуска «Матвеев Курган» в период с 2016 по 2022 год. На тот момент через этот пункт проходила граница между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой.

Заика родился в Донецке и стал автором нового элемента на кольцах, которому присвоили его фамилию — «Заика». Сложность элемента оценили в 0,8 балла. На соревнованиях World Challenge Cup в Париже гимнаст занял первое место, набрав 14,566 балла.

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