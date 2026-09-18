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Опубликовано 18 сентября, 17:39

Кандидата в президенты FIDE Розенштайна внесли в базу «Миротворца»*

Вадим Розенштайн. Обложка © cyclowiki.org

Вадим Розенштайн. Обложка © cyclowiki.org

Кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), немецкого предпринимателя Вадима Розенштайна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. В карточке ему приписывают поддержку специальной военной операции.

Розенштайн претендует на руководство FIDE в паре с кандидатом в заместители президента Гордоном Тангом. Международная шахматная федерация официально утвердила их заявку вместе ещё с двумя кандидатскими тандемами.

Предприниматель связан с шахматным проектом WR Chess и является делегатом Федерации шахмат Германии в FIDE. Его команда выступает на международных соревнованиях, а среди её игроков — многократный чемпион мира Магнус Карлсен.

Выборы президента FIDE состоятся 26 сентября на Генеральной ассамблее федерации в Самарканде. Каждая представленная на заседании национальная федерация обладает одним голосом.

Четырёхкратного чемпиона России по футболу Мелёшина внесли в базу «Миротворец»*
Четырёхкратного чемпиона России по футболу Мелёшина внесли в базу «Миротворец»*

Ранее Life.ru писал, что глава World Boxing Геннадий Головкин также оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. В публикации ресурса ему приписывали действия, связанные с его профессиональной и общественной деятельностью. До этого в ту же базу вносили и других представителей спорта.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Александра Мышляева
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