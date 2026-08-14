Четырёхкратного чемпиона России по футболу Мелёшина внесли в базу «Миротворец»*

Четырёхкратный чемпион России по футболу Алексей Мелешин внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку специальной военной операции. Информация об этом появилась на самом ресурсе 13 августа.

Украинский сайт обвинил спортсмена в «покушении на территориальную целостность страны». Других подробностей не приводилось.

Мелёшин родился 30 января 1976 года в Щёлково Московской области. Воспитанник академии московского «Спартака» выступал за основной состав красно-белых с 1996 по 1999 год и четырежды подряд становился чемпионом России. После завершения карьеры полузащитник перешёл на тренерскую работу.

Ранее бывший руководитель «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус внесён в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая запись появилась на самом ресурсе, где функционеру вменяют «посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны». 53-летний Геркус известен по работе в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год, когда клуб завоевал чемпионство и Кубок России. Впоследствии он занимал пост директора по стратегическому развитию, а затем и президента «Торпедо».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.