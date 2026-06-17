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Регион
17 июня, 14:53

Газзаев фразой «всё равно» отреагировал на включение в список «врагов Украины»

Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оказался в базе данных украинского ресурса «Миротворец», где ему вменяются претензии, связанные с посягательством на территориальную целостность Украины. Сам специалист прокомментировал ситуацию в беседе с ТАСС, заявив, что узнал об этом впервые и не придаёт этому значения.

В качестве оснований указаны обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Если честно, мне всё равно. Я всегда служил верой и правдой своему Отечеству. Думаю, что я делал всё правильно», — сказал он.

Газзаеву 71 год, он входит в число самых титулованных российских тренеров по количеству завоёванных трофеев. Под его руководством ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА, а также трижды становился чемпионом России и четырежды завоёвывал Кубок страны. Ранее он также возглавлял «Аланию», с которой становился чемпионом России в 1995 году, а также работал в московском и киевском «Динамо».

Трёх именитых хоккеистов внесли в «Миротворец»* за матч в поддержку СВО
Трёх именитых хоккеистов внесли в «Миротворец»* за матч в поддержку СВО

Ранее российский хоккеист московского «Спартака» Александр Гальченюк оказался в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Спортсмену вменяют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Милена Скрипальщикова
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