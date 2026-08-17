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17 августа, 09:48

Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*

Геннадий Головкин. Обложка © ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT

Геннадий Головкин. Обложка © ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT

Президент международной федерации бокса World Boxing, представитель Казахстана Геннадий Головкин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из данных ресурса. Спортсмена обвиняют в поддержке России из-за снятия организацией ограничений с наших соотечественников.

Головкин был избран на пост в ноябре 2025 года. World Boxing — это альтернативная International Boxing Association (IBA) организация, в которую входят федераций из 180 стран мира.

Четырёхкратного чемпиона России по футболу Мелёшина внесли в базу «Миротворец»*
Четырёхкратного чемпиона России по футболу Мелёшина внесли в базу «Миротворец»*

Ранее на «Миротворце»* оказался чемпион СССР 1990 года по футболу 59-летний Ахрик Цвейба. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в поддержке спецоперации.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Матвей Константинов
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