Президент международной федерации бокса World Boxing, представитель Казахстана Геннадий Головкин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из данных ресурса. Спортсмена обвиняют в поддержке России из-за снятия организацией ограничений с наших соотечественников.

Головкин был избран на пост в ноябре 2025 года. World Boxing — это альтернативная International Boxing Association (IBA) организация, в которую входят федераций из 180 стран мира.

Ранее на «Миротворце»* оказался чемпион СССР 1990 года по футболу 59-летний Ахрик Цвейба. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в поддержке спецоперации.

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