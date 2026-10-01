Защитника «Ливерпуля» и сборной Венгрии Милоша Керкеза вместе с его отцом Себастьяном добавили в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно из самого скандального ресурса.

Игрока на сайте окрестили провокатором и приписали ему причастность к так называемым «актам гуманитарной агрессии» против Незалежной.

Причиной стал пост отца спортсмена. Он опубликовал снимок сына с матча против украинской сборной, сопроводив его треком российской группы «АК-47» и Басты. На фотографии видно, как Керкез в ходе стычки хватает за футболку полузащитника украинской команды Виктора Цыганкова.

Ранее Life.ru писал, что данные бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко появились в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*, где экс-чиновника обвинили в воровстве, мародёрстве и выезде с Украины на служебном автомобиле. Кравченко подал в отставку 7 сентября, а спустя неделю покинул страну, объяснив свой отъезд намерением проинформировать иностранных партнёров о ситуации в системе украинских антикоррупционных органов.уволил его соответствующим указом.

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