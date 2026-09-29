Отец венгерского футболиста взбесил украинцев, опубликовав видео с песней про «русский рай»

Отец защитника «Ливерпуля» Милоша Керкеза, Себастьян Керкез, оказался в центре скандала после публикации в соцсетях. Он разместил фото сына с матча Лиги наций Венгрия — Украина (0:1), где футболист держит за футболку украинского игрока Виктора Цыганкова.

Особое внимание пользователей привлекло музыкальное сопровождение публикации. Отец Керкеза добавил к снимку трек «Russian Paradise» исполнителей АК-47 и Басты. В песне звучат слова о «русском рае» и «русской земле». В частности, композиция содержит строку «Просто посмотри в мои глаза — и ты увидишь русский рай».

Публикация отца футболиста «Ливерпуля». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sebastijanzan

Публикация вызвала возмущение среди украинских болельщиков. Они потребовали удалить сторис и пригрозили массовыми жалобами в адрес «Ливерпуля». При этом запись оставалась доступной в течение 24 часов, после чего исчезла автоматически.

Стычка, во время которой было сделана фотография, произошла в компенсированное время после удаления украинца Александра Назаренко. Кроме того, во время самой игры венгерские болельщики освистали гимн Украины.

Ранее нападающий сборной Израиля Саид Абу-Фархи получил красную карточку сразу после гола в матче первого тура группы A Лиги наций против Австрии. 20-летний футболист вырвал угловой флажок и сделал с ним жест, который несколько СМИ расценили как имитацию стрельбы.