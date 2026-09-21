Капитан сборной Швейцарии Джака признался в покупке липового CoViD-сертификата

Капитан английского «Сандерленда» и сборной Швейцарии Гранит Джака признался, что во время пандемии получил сертификат о вакцинации против CoViD-19, фактически не сделав прививку. После признания 33-летний футболист пропустит ближайший сбор национальной команды, сообщает Daily Mail.

История относится к 2022 году, когда полузащитник выступал за лондонский «Арсенал». Джака рассказал, что тогда испытывал серьёзные сомнения и глубокое недоверие к вакцинации, поэтому приобрёл подтверждение о прививке. Сейчас футболист называет это решение ошибкой и обещает полностью сотрудничать со следствием.

Делом занимается прокуратура кантона Люцерн. Следователи устанавливают, содержат ли действия Джаки признаки получения ложного официального документа обманным путём либо подделки документов. Футболиста планируют допросить в начале октября.

При этом вопрос о наказании пока не решён. Согласно швейцарскому уголовному законодательству, получение ложного официального документа обманным путём может караться денежным взысканием или лишением свободы на срок до пяти лет. Конкретная квалификация действий Джаки и возможные санкции будут зависеть от итогов расследования.

Швейцарская федерация футбола после признания капитана сообщила, что ближайший сбор пройдёт без него. Решение было принято совместно с Джакой, а после международного окна федерация намерена вновь обсудить с игроком дальнейшие шаги.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем скандале в швейцарском спорте: Международная федерация хоккея дисквалифицировала на четыре года бывшего тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера за использование поддельного сертификата о вакцинации от CoViD-19.