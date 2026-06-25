Маск заявил о причастности USAID к появлению CoViD-19

Американский предприниматель Илон Маск сделал скандальное заявление о происхождении коронавируса. В своей соцсети X он прокомментировал публикацию о финансировании США Уханьского института вирусологии, напрямую возложив ответственность за пандемию на Агентство по международному развитию США (USAID).

«Финансирование USAID сыграло центральную роль в создании COVID-19» , – написал Маск.

Поводом для заявления послужила информация о том, что USAID, прекратившее работу в июле 2025 года, выделило китайскому институту 53 миллиона долларов. Маск, который неоднократно критиковал политику Вашингтона в области здравоохранения и биологической безопасности, сделал вывод о прямой связи между этим финансированием и появлением вируса.

12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Правительство США поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран – речь идёт о 120 лабораториях в более чем 30 государствах. В офисе Габбард также сообщили, что администрация Джо Байдена скрывала существование этих объектов, несмотря на угрозу катастрофических последствий.

Заявление Маска прозвучало на фоне его растущей критики в адрес американских властей. Ранее Life.ru писал, что Илон Маск предложил раздать деньги из казначейства США напрямую гражданам, раскритиковав планы властей по контролю над ИИ-компаниями.