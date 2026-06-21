Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 04:12

Илон Маск предложил раздать деньги из казначейства США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с необычной инициативой. 20 июня он предложил раздать деньги из казначейства США напрямую гражданам.

«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из казначейства», – написал Маск в своей соцсети X.

Таким образом бизнесмен отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что правительство намерено взять под контроль крупные компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта в стране. Маск, который сам активно развивает ИИ-проекты, предложил альтернативный подход к распределению бюджетных средств.

В Китае предложили ввести «налог на ИИ» для защиты работников от автоматизации
В Китае предложили ввести «налог на ИИ» для защиты работников от автоматизации

Кроме того, предприниматель поделился своим экономическим прогнозом. По его мнению, развитие ИИ и робототехники приведёт к тому, что производство будет расти быстрее, чем увеличивается денежная масса, что позволит сохранить низкую инфляцию.

«В будущем экономика может столкнуться скорее с дефляцией, чем с инфляцией», – написал Маск.

Состояние 500 миллиардеров за один день взлетело на $336 млрд, но Маск вновь всех раздавил
Состояние 500 миллиардеров за один день взлетело на $336 млрд, но Маск вновь всех раздавил

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении отношений с Илоном Маском, несмотря на прежние разногласия. Трамп назвал бизнесмена «гениальным на 80%» и допустил, что у того бывают «небольшие неудачные моменты». При этом глава государства напомнил, что отменил директиву по целевым показателям перехода на электротранспорт.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar