Илон Маск предложил раздать деньги из казначейства США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с необычной инициативой. 20 июня он предложил раздать деньги из казначейства США напрямую гражданам.

«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из казначейства», – написал Маск в своей соцсети X.

Таким образом бизнесмен отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что правительство намерено взять под контроль крупные компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта в стране. Маск, который сам активно развивает ИИ-проекты, предложил альтернативный подход к распределению бюджетных средств.

Кроме того, предприниматель поделился своим экономическим прогнозом. По его мнению, развитие ИИ и робототехники приведёт к тому, что производство будет расти быстрее, чем увеличивается денежная масса, что позволит сохранить низкую инфляцию.

«В будущем экономика может столкнуться скорее с дефляцией, чем с инфляцией», – написал Маск.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении отношений с Илоном Маском, несмотря на прежние разногласия. Трамп назвал бизнесмена «гениальным на 80%» и допустил, что у того бывают «небольшие неудачные моменты». При этом глава государства напомнил, что отменил директиву по целевым показателям перехода на электротранспорт.