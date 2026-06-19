В Китае предложили ввести «налог на ИИ» для защиты работников от автоматизации

Бывший заместитель генерального секретаря Госсовета Китая Цзян Сяоцзюань предложила ввести «налог на ИИ». По её словам, правительствам следует сосредоточиться на создании надёжных систем соцзащиты, чтобы смягчить последствия внедрения технологий для рынка труда, а не просто вкладывать средства в развитие самого ИИ. Об этом она заявила на научном симпозиуме, пишет Caixin Global.

Цзян подчеркнула, что современный ИИ может действовать автономно, в отличие от прежних технологий, что делает его влияние на занятость беспрецедентным. Она предложила новые механизмы перераспределения доходов: налог на ИИ в случаях замещения рабочих мест и передачу части акций ИИ-компаний в государственный фонд.

По словам экс-чиновницы, в США уже замедлился найм на начальные и средние офисные позиции. В Китае с падением занятости сильнее всего сталкиваются выпускники вузов среднего уровня.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил риски исчезновения профессий из-за ИИ. Он считает, что содержание многих профессий изменится. Повторяющиеся задачи будут постепенно переходить к искусственному интеллекту.