Состояние 500 миллиардеров за один день взлетело на $336 млрд, но Маск вновь всех раздавил

На фоне новостей о мирной сделке между США и Ираном фондовые рынки продемонстрировали значительный рост, что привело к беспрецедентному увеличению совокупного состояния 500 самых богатых людей мира. За один день, 15 июня, их активы выросли на рекордных $336 млрд, пишет Bloomberg.

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты достигло $13,3 трлн. Илон Маск упрочил своё лидерство: за день он разбогател на $164 млрд — почти столько же, сколько прибавили остальные 499 участников списка вместе взятые. Причина — взлёт акций SpaceX.

Второе место занимает Ларри Пейдж (сооснователь Google) с $314 млрд. Третий — Сергей Брин с $292 млрд. Джефф Безос — $267 млрд, Ларри Эллисон — $247 млрд. Все они владеют состояниями, сравнимыми с ВВП небольших стран.

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.