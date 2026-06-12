Благодаря выходу SpaceX на IPO Илон Маск стал первым в истории триллионером

Согласно аналитическим данным Forbes и Reuters, подготовленным на основании корпоративных документов, основная часть капитала Маска в настоящее время сосредоточена в SpaceX, где его доля оценивается приблизительно в 866 миллиардов долларов. Совокупно с активами Tesla и прочими вложениями его состояние к моменту открытия торгов в пятницу превысит 1,1 триллиона долларов.

Ранее Иран расширил перечень потенциальных целей для дальнейших ударов, включив в него объекты, связанные с экономическими интересами американского предпринимателя Илона Маска в регионе. Американские военные при поддержке структур, связанных с Маском, якобы нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана. В ответ Тегеран заявил, что оставляет за собой право реагировать на подобные действия и рассматривать связанные с этим объекты как возможные цели. Терминалы спутниковой системы Starlink размещены в ряде стран региона, включая Израиль, Катар, Иорданию, ОАЭ и Оман.