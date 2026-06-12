Fars: Иран включил объекты, связанные с Маском, в список целей для ударов

Иран расширил перечень потенциальных целей для дальнейших ударов, включив в него объекты, связанные с экономическими интересами американского предпринимателя Илона Маска в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

Ранее американские военные при поддержке структур, связанных с Маском, якобы нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана. В ответ Тегеран заявил, что оставляет за собой право реагировать на подобные действия и рассматривать связанные с этим объекты как возможные цели.

Отмечается, что терминалы спутниковой системы Starlink размещены в ряде стран региона, включая Израиль, Катар, Иорданию, ОАЭ и Оман.