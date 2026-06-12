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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 23:02

Fars: Иран включил объекты, связанные с Маском, в список целей для ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Иран расширил перечень потенциальных целей для дальнейших ударов, включив в него объекты, связанные с экономическими интересами американского предпринимателя Илона Маска в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

Ранее американские военные при поддержке структур, связанных с Маском, якобы нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана. В ответ Тегеран заявил, что оставляет за собой право реагировать на подобные действия и рассматривать связанные с этим объекты как возможные цели.

Отмечается, что терминалы спутниковой системы Starlink размещены в ряде стран региона, включая Израиль, Катар, Иорданию, ОАЭ и Оман.

Bloomberg: Иран и ОАЭ провели первую встречу с начала конфликта
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном по вопросу прекращения конфликта. По его словам, сторонам нужно завершить оформление необходимых документов. Причём американский лидер отметил, что Иран в рамках будущих договорённостей с Вашингтоном обязуется не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. В Тегеране же позже назвали спекуляцией заявления Трампа.

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Артём Гапоненко
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