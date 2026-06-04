Илон Маск может стать первым триллионером в истории

Состояние Илона Маска, по данным Forbes, превысило 800 миллиардов долларов. Журналисты Guardian предполагают, что бизнесмен находится на пути к тому, чтобы стать первым в истории планеты триллионером. Это может произойти уже на следующей неделе — после выхода на биржу космической компании SpaceX, доля американца в которой оценивается в 542 миллиарда.

Ожидается, что IPO станет крупнейшим в истории. Планируется продать 555,6 млн акций по 135 долларов за штуку, что даст общую оценку фирмы в 1,77 триллиона. Сам Маск свои ценные бумаги реализовывать не будет. В итоге ему достанется 82,4% голосующих акций SpaceX.

Компания, как напоминает издание, «играет центральную роль в стремлении Маска построить «самодостаточный город на Марсе» и «получает выгодные аэрокосмические контракты» от американских властей. Например, НАСА зависит от ракет SpaceX для большинства своих запусков.

Ранее Life.ru писал, что SpaceX подала документы для первичного размещения акций и может выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX, рассчитывая привлечь до $80 млрд инвестиций. Возможное IPO называют одним из самых масштабных в истории: бизнес Илона Маска ранее оценивался почти в 2 трлн долларов, а его состояние сейчас составляет $807 млрд.