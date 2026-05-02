Илон Маск может получить зарплату в $158 млрд от Tesla

Глава Tesla Илон Маск мог получить до 158 миллиардов долларов в рамках компенсационного соглашения со своей компанией за 2025 год. Об этом сообщает The Times со ссылкой на регуляторную отчётность организации.

Большая часть этой суммы приходится на программу вознаграждения акциями, призванную удержать Илона Маска в Tesla и сосредоточить его внимание на производителе электромобилей. А вот 10-летняя программа, одобренная большинством акционеров компании в ноябре 2025 года, может стоить до 1 трлн долларов, если Маск достигнет всех целей, поставленных Tesla.

Фактическая сумма зависит от выполнения целевых показателей и стоимости акций. Для получения первой части выплат компании необходимо нарастить капитализацию до 2 трлн долларов (сейчас она составляет около 1,2 трлн).

Для получения полного пакета капитализация Tesla должна достичь 8,5 трлн долларов. Кроме того, требуется выполнить ряд амбициозных задач, включая массовый выпуск роботов и беспилотных такси. Tesla уточнила, что Илон Маск пока не получил ни одной акции.

Напомним, акционеры Tesla одобрили Илону Маску компенсационный пакет, который может достичь 1 трлн долларов и стать крупнейшей выплатой в истории США. На ежегодном собрании 75% инвесторов проголосовали «за». В случае успеха Маск станет владельцем четверти всех акций компании и самым богатым человеком в истории.