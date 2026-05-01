Медведев поспорил с Маском насчёт «пришествия» Терминатора из-за развития нейросетей

В России скептически относятся к слишком мрачным прогнозам американского миллиардера Илона Маска, который предрёк миру гибель, как в фильме «Терминатор», если искусственный интеллект продолжит развитие такими быстрыми темпами. Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Чиновник вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Медведев пообщался с врачами, которые рассказали о роли ИИ при постановке диагнозов и во время обследований. При этом медики отметили, что человек должен доминировать над любыми технологиями, которые способны допустить фатальную ошибку.

«Ну, обо всём остальном можно у Илона Маска спросить, потому что у него гораздо более пессимистические прогнозы на сей счёт, но мы их не разделяем», — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта может привести к вымиранию людей, как это было показано в фантастическом боевике 1984 года «Терминатор». Он также рассказал, что ещё в 2015 году вместе с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом обсуждал способы защитить нейросети «от плохих парней». Опасения предпринимателя усилились после дискуссии с сооснователем Google Ларри Пейджем. Последний обвинил Маска в том, что тот ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.