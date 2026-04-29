Глупеют на глазах: Почти 70% россиян заявили, что ИИ убивает их умственные способности

69% граждан России полагают, что из-за повсеместного использования нейросетей население страны становится ленивее и теряет умственные способности. Результатами этого исследования с ТАСС поделились представители девелоперской компании «Сумма элементов», работающей с офисной недвижимостью.

Опрос организовали через встроенный сервис VK, в нём поучаствовали больше тысячи человек из разных уголков России. Девелоперы хотели выяснить, как потенциальные клиенты относятся к внедрению искусственного интеллекта.

38% респондентов назвали главным плюсом ИИ освобождение от рутины. Ещё 10% сказали, что нейросети повышают продуктивность сотрудника, а 7% увидели пользу для бизнеса в экономии средств. При этом 45% участников склоняются к тому, что минусов у технологии всё-таки больше. Самый частый страх (у 69% опрошенных) — доступ к нейросетям притупляет мышление и порождает лень, уточняется в отчёте компании.

Пятая часть респондентов (21%) указала на обилие неточностей и неактуальную информацию, которую выдают нейросети. 7% опрошенных уверены: подобные технологии убивают креативность. Ещё 3% беспокоятся, что искусственный интеллект обесценивает необходимость получать образование. В девелоперской компании добавили: 32% участников воспринимают ИИ в позитивном ключе, поскольку нейросети заметно убыстряют рабочие процессы. Примерно такой же процент (29%) держится нейтрально, пока цифровые новинки не создают проблем на работе и не угрожают их доходу. 7% боятся, что когда-нибудь ИИ вытеснит их с занимаемых должностей или сделает их труд ненужным. Ещё треть респондентов (32%) заявили, что в их профессиональной сфере нейросети абсолютно бесполезны.

Подводя черту под исследованием, коммерческий директор ГК «Сумма элементов» Максим Лучников отметил, что жители России уже видят в искусственном интеллекте толкового помощника, однако всерьёз опасаться его как соперника пока не начинают. По наблюдениям Лучникова, граждане ценят нейросети за оперативность и возможность забыть о нудной повторяющейся работе, но безоговорочно верить им никто не торопится.

Ранее сообщалось, что после обновления «Антиплагиат» стал активнее выявлять нейротексты, но алгоритмы дали сбой и начали блокировать даже полностью самостоятельные дипломы. В некоторых вузах введено правило нулевого процента ИИ-контента, из-за чего студентов массово не допускают к защите.