«ИИ может убить нас всех»: Маск выступил в суде с мрачным прогнозом для человечества

На слушаниях по иску Илона Маска к компании OpenAI прозвучало неожиданное допущение. Миллиардер заявил, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта может привести к вымиранию людей, как это было показано в фантастическом боевике 1984 года «Терминатор».

«Мы не хотим, чтобы всё закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы всё закончилось как в «Звёздном пути» Джина Родденберри», — приводит журнал Fortune слова основателя Tesla.

Маск также рассказал, что ещё в 2015 году вместе с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом обсуждал способы защитить нейросети «от плохих парней». Опасения предпринимателя усилились после дискуссии с сооснователем Google Ларри Пейджем. Последний обвинил Маска в том, что тот ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.

Ранее Маск и вовсе заявил, что ИИ развивается слишком быстро, чтобы его можно было эффективно регулировать. Поэтому, вместо того чтобы тормозить прогресс, лучше подготовить «резервный план» — платить деньги тем, кого нейросети медленно, но верно выдворят с рынка.