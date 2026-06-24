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24 июня, 00:57

Илон Маск потерял статус триллионера после сокращения состояния до $957 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Состояние американского бизнесмена Илона Маска опустилось до 957 млрд долларов, что означает утрату статуса триллионера. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index. Тем не менее основатель SpaceX и Tesla всё ещё держит первое место в списке богатейших людей мира.

По итогам последнего пересчёта его капитал сократился на 118 млрд долларов, из-за чего предприниматель больше не входит в число триллионеров. Несмотря на крупное снижение, с начала года состояние Маска остаётся значительно выше январского уровня. Bloomberg оценивает прирост его капитала с начала 2026 года в 338 млрд долларов.

Рейтинг BBI определяет размеры состояний миллиардеров исходя из стоимости принадлежащих им долей в компаниях. Для некоторых активов также применяются оценочные коэффициенты, основанные на капитализации, EBITDA и прибыли на акцию.

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12 июня Life.ru писал, что первичное публичное размещение акций компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, сделало его первым в истории триллионером. Основная часть капитала Маска в сосредоточена в SpaceX, где его доля оценивалась приблизительно в 866 миллиардов долларов. Совокупно с активами Tesla и прочими вложениями его состояние к моменту открытия торгов превысило 1,1 триллиона долларов.

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Тимур Хингеев
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