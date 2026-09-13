Актёра Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
Сергей Писаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeypisarenko
Российский актёр, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Артист получил известность как капитан команды КВН «Уездный город».
Создатели ресурса опубликовали персональные данные Писаренко в субботу, 12 сентября. Они обвинили актёра в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Поводом для включения в реестр стал переезд Писаренко с Украины в Россию. До этого артист прожил на Украине четыре года, а затем решил продолжить актёрскую карьеру в РФ. Кроме того, он записал официальное видео в поддержку российских военнослужащих.
Ранее сайт «Миротворец»* добавил в свою базу украинского певца и рэпера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко. Участника дуэта «Потап и Настя» обвинили в провокациях и участии в так называемой гуманитарной агрессии против Украины.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.