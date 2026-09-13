Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 23:47

Актёра Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Сергей Писаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeypisarenko

Сергей Писаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeypisarenko

Российский актёр, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Артист получил известность как капитан команды КВН «Уездный город».

Создатели ресурса опубликовали персональные данные Писаренко в субботу, 12 сентября. Они обвинили актёра в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Поводом для включения в реестр стал переезд Писаренко с Украины в Россию. До этого артист прожил на Украине четыре года, а затем решил продолжить актёрскую карьеру в РФ. Кроме того, он записал официальное видео в поддержку российских военнослужащих.

С украинского певца Винника потребовали $750 тысяч за удаление из «Миротворца»*
С украинского певца Винника потребовали $750 тысяч за удаление из «Миротворца»*

Ранее сайт «Миротворец»* добавил в свою базу украинского певца и рэпера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко. Участника дуэта «Потап и Настя» обвинили в провокациях и участии в так называемой гуманитарной агрессии против Украины.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar