Актёра Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский актёр, телеведущий и шоумен Сергей Писаренко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Артист получил известность как капитан команды КВН «Уездный город».

Создатели ресурса опубликовали персональные данные Писаренко в субботу, 12 сентября. Они обвинили актёра в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Поводом для включения в реестр стал переезд Писаренко с Украины в Россию. До этого артист прожил на Украине четыре года, а затем решил продолжить актёрскую карьеру в РФ. Кроме того, он записал официальное видео в поддержку российских военнослужащих.

Ранее сайт «Миротворец»* добавил в свою базу украинского певца и рэпера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко. Участника дуэта «Потап и Настя» обвинили в провокациях и участии в так называемой гуманитарной агрессии против Украины.

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