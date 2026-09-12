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Опубликовано 11 сентября, 21:44

Украинский рэпер Потап попал в базу «Миротворца»* вслед за Каменских

Алексей Потапенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realpotap

Алексей Потапенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realpotap

Украинского певца и рэпера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Участника дуэта «Потап и Настя» обвинили в провокациях и участии в так называемой гуманитарной агрессии против Украины.

Ранее артист рассказывал о проблемах с выездом из Украины. По его словам, из-за сложностей с пересечением границы он не хочет постоянно ездить между странами и предпочитает проводить за рубежом длительное время.

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Как писал Life.ru, ранее в базу «Миротворца»* также внесли супругу Потапа и его бывшую партнёршу по дуэту Анастасию Каменских. Её обвинили в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в республике».

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* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Лия Мурадьян
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