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Опубликовано 3 сентября, 11:05

Потапа требуют лишить звания «Заслуженный артист Украины»: Петиция набрала нужное число голосов

Потапа могут лишить звания «Заслуженный артист Украины» после петиции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realpotap

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realpotap

Электронная петиция с требованием лишить певца Потапа звания «Заслуженный артист Украины» собрала необходимое число подписей. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Документ появился на сайте интернет-представительства президента Украины 28 августа. Авторы обращения призывают главу государства инициировать процедуру лишения Потапенко почётного звания. По данным платформы президента, к 3 сентября петицию поддержали 25 тыс. человек. Именно такое количество подписей необходимо для того, чтобы обращение было рассмотрено.

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Милена Скрипальщикова
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