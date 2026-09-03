Потапа требуют лишить звания «Заслуженный артист Украины»: Петиция набрала нужное число голосов

Электронная петиция с требованием лишить певца Потапа звания «Заслуженный артист Украины» собрала необходимое число подписей. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Документ появился на сайте интернет-представительства президента Украины 28 августа. Авторы обращения призывают главу государства инициировать процедуру лишения Потапенко почётного звания. По данным платформы президента, к 3 сентября петицию поддержали 25 тыс. человек. Именно такое количество подписей необходимо для того, чтобы обращение было рассмотрено.

Ранее Потап и Настя Каменских оказались в центре критики на Украине после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Зрителей возмутило, что артисты исполняли песни и общались с публикой на русском языке. Для дуэта это стало возвращением на большую сцену после почти десяти лет перерыва.