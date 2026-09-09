Анастасию Каменских внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Украинскую певицу Анастасию Каменских внесли в базу сайта «Миротворец»*. Запись с данными артистки появилась на украинском ресурсе. Об этом свидетельствует информация, размещённая на сайте.

Авторы «Миротворца»* обвинили артистку в действиях, которые, по их версии, направлены на дестабилизацию общественной жизни на Украине. В карточке певицы также указали её публичные заявления.

«Информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине», — такую формулировку использовали авторы «Миротворца»* при описании претензий.

В конце августа артистка выступила против дискриминации людей по языковому признаку. Каменских заявила, что для неё ограничения из-за языка сопоставимы с дискриминацией человека по цвету кожи.

Сайт «Миротворец»* работает с 2014 года. Его авторы публикуют персональные данные журналистов, артистов, спортсменов, политиков и других людей, которых считают причастными к действиям против интересов Украины. В базу ресурса также попадали несовершеннолетние.

Ранее Каменских вернулась к использованию русского языка после консультаций с психологом. Певица рассказывала, что после 2022 года примерно полгода говорила только на украинском языке. В этот период у неё возникли проблемы с голосом и появилась киста, из-за чего пришлось переносить концерт. Артистка связала возвращение к русскому языку в том числе с рекомендацией специалиста. Ранее Каменских заявляла, что не будет исполнять песни на русском, однако позднее допустила исполнение русскоязычного репертуара для зарубежной аудитории.

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