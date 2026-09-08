«Тело не воспринимает»: Каменских рассказала, как от украинского языка у неё появилась киста в горле
Каменских заявила, что вернулась к русскому языку по совету психолога
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Настя Каменских заявила, что вернулась к русскому языку в том числе после совета психолога, к которому обратилась на фоне проблем с голосом. Об этом певица рассказала в интервью Катерине Гордеевой*.
По словам артистки, после событий 2022 года она полностью перешла на украинский и около полугода разговаривала только на нём. В этот период у неё появилась киста и пропал голос, из-за чего пришлось переносить концерт.
«Мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твоё тело не воспринимает это». Тут вопрос не в том, кому принадлежит язык. Это же чисто психосоматика. Я верю в психосоматику», — сказала Каменских.
Ранее позиция Каменских была другой. В 2022 году певица заявляла, что больше не станет исполнять песни на русском, однако уже в 2024-м говорила, что продолжит петь свои русскоязычные композиции для зарубежной аудитории.
В конце августа Каменских вновь публично объясняла свой языковой выбор и выступила против дискриминации русского языка на Украине. Певица заявила, что с детства общается на русском и считает, что человек должен сам выбирать язык общения.
Больше новостей о знаменитостях и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.