С украинского певца Винника потребовали $750 тысяч за удаление из «Миротворца»*

Украинский певец Олег Винник заявил, что за удаление его данных из базы сайта «Миротворец»* с него просили $750 тысяч. По словам артиста, такое предложение ему сделали после начала боевых действий.

«Мне в начале, помню, даже просто говорили — я не буду называть, кто мне говорил, — называли сумму 750 тысяч долларов для того, чтобы выйти из «Миротворца*», — рассказал Винник.

Певец утверждает, что платить отказался и не считает присутствие в базе чем-то значимым. Он также напомнил, что «Миротворец»* не является государственным ресурсом.

«Да скрутите себе в дудочку этого «Миротворца»* и засуньте поглубже», — резко отреагировал артист на предложение заплатить за удаление данных.

В базу «Миротворца»* Винник попал в сентябре 2019 года после участия в проекте #ВсемМир. Тогда в одном ролике вместе с ним появились российские артисты. Сам певец впоследствии утверждал, что его фрагмент использовали в общем видео без согласования с ним.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский сайт «Миротворец»* по ошибке разместил в карточке рэпера Lil Pump фотографию другого исполнителя — SmokePurpp. Lil Pump внесли в базу на фоне его приезда в Москву на концерт. Ошибочная фотография при этом некоторое время оставалась на странице артиста.

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