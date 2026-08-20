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Регион
20 августа, 13:56

В базу сайта «Миротворец»* случайно внесли рэпера SmokePurpp вместо Lil Pump

SmokePurpp. Обложка © ТАСС / Zuma / JASON SZENES

SmokePurpp. Обложка © ТАСС / Zuma / JASON SZENES

В базу сайта «Миротворец»*, публикующего личные данные «ворогов» Украины, внесли американского рэпера Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия). Правда, клавиатурные «захистники» ошиблись, и в поле с фото поместили совершенно другого артиста — SmokePurpp (Омар Джеффри Пинейро).

Как администратор экстремистского ресурса мог спутать двух рэперов, непонятно — они даже не похожи. Ошибочное фото до сих пор находится в карточке артиста.

Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*
Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*

Напомним, американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст большой сольный концерт. Это станет первым выступлением артиста в нашей стране. На этом фоне его внесли на «Миротворец».

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Матвей Константинов
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