В базу сайта «Миротворец»* случайно внесли рэпера SmokePurpp вместо Lil Pump

В базу сайта «Миротворец»*, публикующего личные данные «ворогов» Украины, внесли американского рэпера Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия). Правда, клавиатурные «захистники» ошиблись, и в поле с фото поместили совершенно другого артиста — SmokePurpp (Омар Джеффри Пинейро).

Как администратор экстремистского ресурса мог спутать двух рэперов, непонятно — они даже не похожи. Ошибочное фото до сих пор находится в карточке артиста.

Напомним, американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст большой сольный концерт. Это станет первым выступлением артиста в нашей стране. На этом фоне его внесли на «Миротворец».

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