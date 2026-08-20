Lil Pump уже в Москве: Рэпер прилетел в Россию ради первого сольника

Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст первый большой сольный концерт.

Приезд рэпера в Москву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilpump

Самолёт с артистом прибыл во Внуково утром 20 августа, совершив перед этим промежуточную посадку в Шереметьево.

Концерт Lil Pump пройдёт на площадке VK Stadium. Это станет первым большим сольным выступлением рэпера в России.

Ранее артист уже приезжал в страну, сотрудничал с российскими музыкантами и не раз говорил о симпатии к местной публике.

Lil Pump, настоящее имя которого Газзи Гарсия, получил известность в середине 2010-х благодаря SoundCloud. Его дебютный альбом поднялся на третью строчку Billboard 200, а трек Gucci Gang стал мировым хитом.

Ранее стало известно, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Выступления пройдут на «Газпром Арене», а цены на билеты на старте продаж варьировались от 9 тысяч до 160 тысяч рублей.