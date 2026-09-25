«Миротворец»* внёс в базу сбежавшего с Украины экс-генпрокурора Кравченко

Данные бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко появились в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. Экс-чиновника обвиняют в воровстве, мародёрстве и выезде с Украины на служебном автомобиле.

Кравченко подал в отставку 7 сентября, а спустя неделю покинул Украину. Сам он объяснял свой отъезд намерением проинформировать иностранных партнёров о ситуации в системе украинских антикоррупционных органов.

14 сентября Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора, а 15 сентября официально уволил его соответствующим указом.

Перед этим НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации, к которой, по версии следствия, был причастен чиновник офиса генпрокурора. По данным САП, участники схемы получали деньги от мошеннических колл-центров за невмешательство в их работу, а затем легализовывали средства через недвижимость, ценности и доходы близких. Пятерым фигурантам предъявили обвинения.

«Миротворец»* публикует персональные данные людей, которых создатели ресурса считают причастными к действиям против Украины. В его базу в разные годы попадали российские политики и деятели культуры, иностранные граждане, журналисты, а также несовершеннолетние.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что киевского главаря пришлось откачивать после бегства Кравченко. По её словам, у экс-комика произошёл приступ, похожий на эпилепсию.

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