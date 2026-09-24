Сбежавший с Украины бывший генпрокурор Кравченко объявился в Вене

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после отъезда из страны зарегистрировался в Вене вместе с женой Александрой. Об этом сообщает «Украинская правда».

В документах в качестве основного места жительства супругов указан адрес Jordangasse 7/12 в историческом центре австрийской столицы. Однако журналисты выяснили, что квартира № 12 используется не как жильё: там находится офис CS Corporate Services GmbH.

Компания среди прочего предоставляет фирмам юридические адреса, секретарское и управленческое обслуживание, а также занимается продажей уже зарегистрированных компаний. По тому же адресу, как утверждает «Украинская правда», зарегистрированы ещё несколько десятков юридических лиц.

Такой способ регистрации мог понадобиться Кравченко и его супруге, чтобы не раскрывать фактический адрес проживания. Другой версией журналисты называют намерение бывшего генпрокурора закрепиться в Австрии.

Ранее Life.ru писал, что Руслан Кравченко не вернулся на работу после завершения зарубежной командировки. По данным украинских СМИ, он покинул страну в ночь на 14 сентября, а уже после окончания поездки его местонахождение официально не называлось. В Офисе генпрокурора Украины тогда заявляли, что не располагают информацией о том, где находится Кравченко.